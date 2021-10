Erster Trainerwechsel in La Liga: UD Levante trennt sich nach schwachem Saisonstart von Paco Lopez

Der spanische Klub UD Levante hat sich von Trainer Paco Lopez getrennt. Das teilte der Verein am späten Sonntagabend nach der 0:1-Niederlage bei Aufsteiger RCD Mallorca mit. Unter dem 54 Jahre alten Lopez, der seit März 2018 im Amt war, war Levante in den ersten acht Saisonspielen sieglos geblieben. Mit vier Punkten steht der Klub auf Abstiegsrang 18.

Das Aus von Lopez ist die erste Trainerentlassung in der aktuellen Saison der spanischen Liga. Noch in der letzten Spielzeit führte Lopez sein Team erstmals ins Halbfinale der Copa del Rey. "Ich werde den Verein immer im Herzen tragen", sagte der Ex-Coach bei seiner Verabschiedung. Alessio Lisci, der Trainer der zweiten Mannschaft, leitete das Training am Montag.