Erster Trainerwechsel der Saison in La Liga: Celta Vigo trennt sich von Oscar García - Nachfolge unklar

Der spanische Erstligist Celta Vigo hat sich als erster Klub der laufenden Saison in La Liga von seinem Trainer getrennt. Nach nur einem Sieg aus neun Spielen gab der Verein am Montag den Abschied von Oscar García bekannt. Celta steht derzeit auf Platz 17 der Erstliga-Tabelle und damit knapp vor der Abstiegszone - der Vorsprung auf die drei Klubs am Tabellenende beträgt nur einen Punkt. Zur Nachfolgeregelung machte der Klub zunächst keine Angaben.

