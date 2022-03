Erster Treffer nach wochenlanger Verletzung: BVB-Star Erling Haaland führt Norwegen zum Sieg

Gute Nachricht für alle BVB-Fans: Erling Haaland hat bei der norwegischen Nationalmannschaft Selbstvertrauen für den Endspurt in der Bundesliga mit Borussia Dortmund gesammelt. Der Stürmer-Star führte sein Team am Freitagabend im Testspiel gegen die Slowakei zum Sieg. Haaland erzielte beim 2:0 (0:0)-Erfolg der Norweger, die die WM-Playoffs knapp verpasst hatten, den Treffer per Lupfer zum 1:0 (77.). Arsenal-Profi Martin Ödegaard (80.) erzielte das zweite Tor, an dem Haaland, dessen Seitfallzieher zuvor abgeblockt wurde, ebenfalls beteiligt war. Anzeige

Für Haaland war es der erste Treffer nach seiner langwierigen Muskelverletzung, die ihn von Mitte Januar bis Mitte März außer Gefecht gesetzt hatte. In der Bundesliga blieb der Torjäger, der in seinen ersten beiden Spielen nach seinem Comeback nur zu Kurzeinsätzen kam, jeweils torlos. Haaland ist mit Dortmund aktuell Bayern-Jäger Nummer eins. Der Rückstand der Borussia sieben Spiele vor Saisonende in der Bundesliga beträgt sechs Punkte.