Erster Treffer seit Dezember: Cristiano Ronaldo befreit ManUnited aus der Krise

Superstar Cristiano Ronaldo hat den englischen Rekordmeister Manchester United mit Trainer Ralf Rangnick vor einem weiteren Rückschlag bewahrt und sein erstes Tor seit Dezember erzielt. Der Portugiese traf beim 2:0 (0:0) gegen Brighton Hove & Albion zur Führung. Bruno Fernandes machte in der Nachspielzeit alles klar (90.+7).

Damit schob sich ManUnited im Kampf um die Champions-League-Plätze auf den vierten Tabellenplatz vor. Brighton, lange Zeit ein unbequemer Gegner, musste kurz nach dem Gegentor noch die Rote Karte für Lewis Dunk wegen einer Notbremse verkraften (54.). Das Rangnick-Team hatte zuletzt zweimal in der Meisterschaft nicht gewonnen (jeweils 1:1 gegen Burnley und Southampton) und sich ein peinliches FA-Cup-Aus gegen den FC Middlesbrough erlaubt.

Aufgrund der zuletzt schwachen Ergebnisse geriet Rangnick in den vergangenen Tagen mehr und mehr in die Kritik: Demnach sei der Deutsche von vornherein nicht die richtige Wahl gewesen, ätzte ManUnited-Legende Paul Scholes. Rangnick sei vielmehr ein Sportdirektor als ein Trainer: "Sie müssen einen Top-Trainer in den Verein holen, um die Situation wieder zu verbessern. Es ist Manchester United, die sollten überall die Besten haben", meinte Scholes und brachte Southampton-Trainer Ralph Hasenhüttl als möglichen Nachfolger ins Spiel. Solch ein drastischer Schritt sollte dank des Befreiungsschlags gegen Brighton aktuell nicht nötig sein.