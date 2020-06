Erster Wettkampf nach Corona: Leipzig läuft wieder los

Leipzig. Jeder für sich und mit viel Abstand zu anderen: Das war in den vergangenen Wochen und Monaten das Motto für Leipzigs Laufszene. Damit ist nun Schluss. Denn am Donnerstag lädt die LG eXa Leipzig zum ersten Stundenpaarlauf des Jahres und gibt damit den Startschuss für den Neubeginn der Wettkampfsaison. "Wir sind mal ganz mutig", schreiben die Organisatoren um Vereinspräsident Ronald Speer auf ihrer Facebook-Seite . "Mal sehen, ob unser Hygienekonzept funktioniert."

Bisherige Läufe 2020 nur virtuell

Das sieht wie folgt aus: Gelaufen wird nicht wie üblich auf dem Testfeld der Uni Leipzig, sondern auf dem Sportplatz in der Bernhard-Kellermann-Straße 12 in Lößnig. Es gibt drei Startwellen, jeweils um 16.30, 17.30 und 18.30 Uhr. In jeder Welle können maximal 20 Paare dabei sein. So soll der nötige Abstand zwischen den einzelnen TeilnehmerInnen gewährleistet werden. Ganz wichtig: Eine Vor-Ort-Anmeldung für Kurzentschlossene gibt es nicht. Wer dabei sein will, muss sich vorab online anmelden.