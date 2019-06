Ist er der erste Neue? Torhüter Ron-Robert Zieler soll zu Hannover 96 zurückkehren!

Kriegt 96 seinen Weltmeister zurück?

Ein Wechsel-Hammer bahnt sich bei den Roten an: Torwart Ron-Robert Zieler soll aus Stuttgart zurück nach Hannover kommen. Das sickerte aus dem Stuttgarter Umfeld durch und deckt sich mit Informationen vom SPORTBUZZER. Der Wechsel soll angeblich auch in Kürze offiziell bekannt gegeben werden. Zieler war am Wochenende schon in Hannover, besuchte das Phil-Collins-Konzert, soll den obligatorischen Medizincheck schon absolviert haben.