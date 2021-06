Erstes Angebot abgelehnt: Wie weit geht RB Leipzig für Maxence Lacroix?

Leipzig. Wird das was zwischen RB Leipzig und Maxence Lacroix? Einzig mögliche (und unbefriedigende Antwort): vielleicht. Zwar hat der VfL Wolfsburg eine erste, 20 Millionen Euro schwere Offerte aus dem Cottaweg Medienberichten zufolge abgelehnt. Im Kampf um die Dienste des Verteidigers heißt das aber erst einmal nur: Der Tanz ist eröffnet. Die Wölfe sind es, die beim 21-Jährigen im zuletzt so oft verbal bemühten Driver's Seat sitzen. Sportdirektor Marcel Schäfer schickte deshalb schon mal via „Kicker“ eine Grußadresse an alle Interessenten. Er gehe davon aus, dass Lacroix weiter für den VfL auflaufe. „Er kann in der Champions League in seiner Entwicklung bei uns noch einmal einen großen Schritt machen.“ Anzeige

Mehrere Interessenten

Zwischen 30 und 40 Millionen Euro würde Lacroix, dessen Vertrag in Wolfsburg noch bis 2024 gültig ist, wohl kosten. Sein aktueller Marktwert liegt laut Transfermarkt.de bei 28 Millionen Euro. Eine Ausstiegsklausel hat er nicht und der VfL will den Kontrakt eigentlich vorzeitig verlängern. Nach den Verkäufen von Dayot Upamecano und Ibrahima Konaté sowie der Ablöse für Julian Nagelsmann ist die Leipziger Transferkasse gut gefüllt. Dass es nur bei diesem ersten Angebot Richtung Wolfsburg bleibt, ist daher unwahrscheinlich.

Die RB-Verantwortlichen sind nicht die einzigen, die sich um den Abwehrspezialisten bemühen. Dessen herausragende Leistungen in der abgelaufenen Saison weckten Begehrlichkeiten. Im Frühjahr war vor allem Borussia Dortmund auf er Suche nach Verstärkung in der Innenverteidigung an Lacroix interessiert. Seine Zweikampfstärke, gutes Aufbauspiel wie auch die Kopfballgefahr hatten überzeugt. Doch der BVB blitzte ab. Inzwischen zählt auch Champions-League-Sieger FC Chelsea zum Bewerberkreis für das französische Toptalent.





VfL arbeitet schon am Lacroix-Ersatz

Auch wenn die Wölfe eine erste Offerte für Lacroix abgelehnt haben, arbeiten sie bereits an einer personellen Alternative. Sebastiaan Bornauw vom 1. FC Köln könnte eine eventuell auftretende Lücke schließen. Nach SPORTBUZZER-Informationen haben bereits erste Gespräche mit der Spielerseite stattgefunden. Beim Effzeh steht der Belgier aber noch bis 2024 unter Vertrag. In der Domstadt ist der 22-jährige Leistungsträger, aber die Kölner brauchen Geld und sollen daher bereit sein, den Innenverteidiger ziehen zu lassen. Beim Poker um Bornauw wollte sich VfL-Manager Jörg Schmadtke zuletzt nicht in die Karten schauen lassen: „Ich kann nicht sagen, was da passiert. Es hängt davon ab, wie die Kölner sich da aufstellen und was sie machen wollen oder auch nicht.“



Wie steht eigentlich Maxence Lacroix zu den Diskussionen im seine Person? Vor dem letzten Bundesligaspiel sagte er im SPORTBUZZZER-Interview: „Ich habe hier noch drei Jahre Vertrag und bin sehr zufrieden. Klar, im Fußball kann immer mal schnell etwas passieren, aber noch mal: Ich fühle mich beim VfL sehr wohl und es gibt überhaupt keinen Grund, über andere Dinge nachzudenken.“ Mögliche Anfragen von anderen Clubs leite er an seinen Berater weiter. Denn: „Ich möchte mich auf meine Arbeit hier beim VfL konzentrieren und möchte hier einen guten Job machen."

RB Leipzig könnte tiefer in die Tasche greifen

Der 21 Jahre alte Innenverteidiger war vor einem Jahr für geschätzte fünf Millionen Euro vom FC Sochaux zum VfL gekommen, spielte sich dort schnell in die Stammelf. 30 mal kam er in der Bundesliga zum Einsatz, zudem jeweils dreimal in der Europa-League-Qualifikation und im DFB-Pokal. Wettbewerbsübergreifend schoss er zwei Tore und lieferte zwei Vorlagen. Den Einzug in die Champions League verdanken die Wölfe unter anderem auch ihm. Ende Mai sagte Lacroix noch: „Ich bin beim VfL, habe mich mit dem Club für die Champions League qualifiziert. Ich bin mega glücklich hier.“

