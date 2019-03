Erstes Chemnitzer FC Heimspiel nach Nazi-Eklat unter Beobachtung

Chemnitzer FC plant Aktionen beim Heimspiel gegen Budissa Bautzen

Nach dpa-Informationen werden am Samstag in Chemnitz keine gewaltbereiten Anhäger aus anderen Regionen erwartet. Es gibt keine Rivalität zwischen den Fangruppen des CFC und aus Bautzen.

NOFV ermittelt gegen den Chemnitzer FC

Im Zuge der Aufarbeitung trennte sich der Club von mehreren Mitarbeitern. Der Verein erstattete nach den Vorfällen im Stadion auch Anzeige „gegen Unbekannt wegen aller in Betracht kommenden Delikte“. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Unbekannt wegen Nötigung, wie sie am Donnerstag mitteilte. Der Nordostdeutsche Fußballverband ermittelt ebenfalls gegen den Verein. Ergebnisse sind bisher nicht bekannt, die Folgen und auch ein mögliches Strafmaß bleiben offen.

Chemnitzer FC dazu verpflichtet „ein Bollwerk gegen Rechtsradikalismus zu sein“

Die „Himmelblauen“ müssen sich an dem messen lassen, was sie in ihrem Gesellschaftervertrag formuliert haben. Dort haben sie sich dazu verpflichtet, „ein Bollwerk gegen Rechtsradikalismus zu sein“ und sich „den Werten Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit“ aufgrund der Ereignisse im Sommer 2018 in besonderer Weise zu verschreiben. Damals kam es nach einer tödlichen Messerattacke, für die Flüchtlinge verantwortlich gemacht werden, zu Protesten und Angriffen auf Ausländer. Maßgeblich beteiligt: Hooligans und Rechte.