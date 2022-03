Erstes DFB-Training ohne Gündogan, Weigl & Co.: Quintett fehlt bei Flicks lockerem Aufgalopp

Mit nur 18 Spielern ist Hansi Flick in die erste Einheit des WM-Jahres gestartet. Bei strahlendem Sonnenschein in Sinsheim verzichtete der Bundestrainer am Dienstagvormittag auf Jonathan Tah, Ilkay Gündogan, Benjamin Henrichs, Julian Weigl und Lukas Nmecha. Das Quintett fehlte beim lockeren Aufgalopp und widmete sich nach den Strapazen der vergangenen Wochen der Regeneration. Ebenfalls nicht dabei: Joshua Kimmich, der aufgrund der bevorstehenden Geburt seines dritten Kindes später anreist , und Robin Koch. Bei dem Defensivallrounder war ein Corona-Test positiv ausgefallen. Er konnte folglich bislang nicht zum Team stoßen .

Die Nationalmannschaft bereitet sich in den kommenden Tagen auf die beiden Test-Länderspiele am Samstag in Sinsheim gegen Israel und drei Tage später in Amsterdam gegen die Niederlande vor. "Wir nutzen die knapp zehn Tage, um uns ein Bild zu machen von Spielern, von denen wir wenig wissen, die aber die Qualität zu Nationalspielern haben“, hatte Flick die Zusammenstellung seines Kaders erklärt.