Erstes Saisonziel futsch: Lok Leipzig fliegt in Bautzen aus dem Sachsenpokal raus

Bautzen spielt couragiert auf

Vor 550 Zuschauenden schickt Lok-Coach Almedin Civa einige Stammkräfte in die Pokalschlacht und gönnt auch Tom Nattermann im Sturm und David Urban in der Abwehrzentrale einen Startelfeinsatz. Zudem darf Ersatzkeeper Jannes Tasche zwischen den Pfosten stehen.

Budissa kontert Lok Leipzig aus

Erschwerend kommt schließlich Mike Eglseders Platzverweis in der 55. Minute hinzu. Der Innenverteidiger zieht eine Notbremse und wird vom Platz gestellt, Budissa Bautzen erhöht daraufhin in Überzahl den Druck. Die aus Lok-Sicht schmerzenden Gegentore fallen jedoch erst eine halbe Stunde später und ausgerechnet dann, als Lok Leipzig wieder das Zepter in die Hand bekommen hat. Zuerst veredelt Hentsch einen Konter, nachdem Lok in der Vorwärtsbewegung den Ball verliert, nur drei Minuten später entscheidet Hagemann die Partie.