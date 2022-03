Erstes Spiel ohne verletzten Florian Wirtz: So wichtig ist das Top-Talent für Bayer Leverkusen

Denn: Das Top-Talent galt zuvor als absoluter Dauerbrenner, war trotz seiner erst 18 Jahre im Ensemble von Seoane gesetzt. In der aktuellen Spielzeit verpasste er erst vier Spiele. Nicht gut für Leverkusen: Aus den vier Partien ohne Wirtz sprang lediglich ein Sieg heraus. In der Bundesliga war er bei beiden Auswärtsspielen in Berlin nicht dabei. Leverkusen kam am ersten Spieltag gegen Union als auch am elften Spieltag gegen die Hertha nicht über ein 1:1 hinaus. In der Europa League musste der Shootingstar beim letzten Gruppenspiel in Budapest gegen Ferencváros passen. Dort setzte es eine 0:1-Niederlage für Bayer. Einzig im DFB-Pokal konnte die Werkself ohne Wirtz gewinnen. In Runde eins erledigte Bayer die Pflichtaufgabe gegen den Regionalligisten Lok Leipzig (3:0) souverän.