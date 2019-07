Definitiv kein Kanonenfutter: Helden der Region machen sich fit für die Recken

Das war schon mehr als ein lockerer Aufgalopp: Viel Zeit haben die Helden der Region nicht, sich einzuspielen. Bevor die 16 Jungs aus ganz Niedersachsen es am Freitag, 19. Juli, mit den Bundesliga-Stars der TSV Hannover-Burgdorf aufnehmen, haben sie nur zwei Trainingseinheiten, um sich einzuspielen. Umso besser, dass sich einige Spieler aus dem Liga-Alltag bereits ganz gut kennen - und die Truppe ganz offensichtlich prima harmoniert. Beide Daumen nach oben Weil sich Coach Christopher Nordmeyer noch im wohlverdienten Urlaub befindet, übernahm am Freitagabend in Absprache mit dem Trainer Thorben Buhre die Leitung der ersten Einheit. Der 29-Jährige ist einer der Routiniers in der Auswahl, die der SPORTBUZZER für das Duell mit den Recken zusammengestellt hat, hat mit dem GSV Eintracht Baunatal sogar schon in der 2. Bundesliga gespielt. Nach dem Training gab's vom ihm als Kommentar beide Daumen nach oben. Läuft!

Bilder vom ersten Training der Helden der Region in Anderten Vor dem Training steht die obligatorische Begrüßungsrunde auf dem Programm. ©

Anzeige

Die Jungs sind heiß, das wurde schon daran deutlich, dass 15 der 16 Helden bei der ersten Einheit dabei waren. In der Halle am Eisteichweg, und damit dort, wo ziemlich genau in einer Woche das ungleiche Kräftemessen über die Bühne geht. Mit Torhüter Leon Bloch fehlte einzig einer der beiden Torhüter urlaubsbedingt. Umso mehr durfte der andere Schlussmann, Andre Hübner vom HV Barsinghausen, schwitzen... Alt gegen Jung als Warmup Zum Aufwärmen verordnete Buhre eine Runde Fußball, Alt gegen Jung, natürlich, der Klassiker. Alt, mit einem Mann und reichlich Erfahrung mehr, setzte sich souverän durch - das Tor des Tages gelang jedoch dem Anderter Nico Zelmer für Jung mit einer Fackel in den Knick. Es folgten Passübungen, ehe Hübner warmgeworfen wurde, um bei den Würfen von den Positionen so richtig unter Beschuss zu geraten.

Und was Sven-Sören Christophersen da zu sehen bekam, war nicht von schlechten Eltern. Der Sportliche Leiter der Recken hatte die Auswahl nicht nur begrüßt, er spionierte anschließend auch noch ein wenig. Allerdings wird es auch ihn wenig verwundert haben, dass da jede Menge Qualität auf der Platte stand, schließlich haben die Helden der Region reihenweise gestandene Oberliga-Handballer in ihren Reihen. Dumke staunt, Hotopp flachst Youngster Jonathan Dumke (zuletzt A-Junioren Mellendorfer TV) freute sich, mit diesen Jungs trainieren zu dürfen: "Da sind richtig starke Spieler dabei, Wahnsinn", staunte der Linksaußen. Ein im Wortsinn starker Spieler ist "Kleiderschrank" Thilo Hotopp. Der bullige Kreisläufer der SG Börde Handball flachste nach ersten gelungenen Würfen: "Was ist denn hier los? Habt ihr alle geübt?" Fürwahr, das konnte sich wirklich sehen lassen, auch bei der abschließenden Angriff-gegen-Abwehr-Übung war ordentlich Zug drin. Anlaufschwierigkeiten? Fehlanzeige. Klar, das eine oder andere muss noch besprochen und einstudiert werden, so gut es in der Kürze der Zeit eben geht. Aber klar ist auch, dass diese Mannschaft kein Kanonenfutter sein will und wird!

500 Fans werden die Premiere am Freitag, 19. Juli, hautnah erleben, die neuen Stars der Recken erstmals sehen und dort auch die Möglichkeit bekommen, das neue Trikot der TSV Hannover-Burgdorf zu kaufen. Tickets für das spannende Kräftemessen sind in den Geschäftsstellen von HAZ und NP sowie auf tickets.haz.de für 10 Euro (5 Euro ermäßigt) zuzüglich Vorverkaufsgebühren zu erwerben. Natürlich wird es auch Karten an der Abendkasse geben.

ANZEIGE: 50% auf Trikotsatz + gratis Fußballtasche! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.