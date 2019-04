Erstes Training: "Lauf geht’s!" in Bad Düben gestartet

Bad Düben. Fußtwist, Beinschwung, Roboterhack und Hoppala sind keine Tanzschritte – diese Bezeichnungen gehören unter anderem zum Erwärmungsprogramm bei der LVZ-Aktion „Lauf geht’s!“. Die begann am Dienstagabend nicht nur in Bad Düben, sondern auch zeitgleich in Wurzen und Leipzig. Über 300 Frauen und Männer wollen als Läufer oder Walker sechs Monate unter Anleitung von Trainern sowie wissenschaftlicher Ernährungsberatung trainieren und dann am 13. Oktober beim Leipziger Halbmarathon starten. Schon 2018 hieß das sportliche Motto „runter vom Sofa und rein in die Laufschuhe“.

DURCHKLICKEN: Das war der Trainingsauftakt in Bad Düben Bevor es für die Einsteiger, Fortgeschrittenen und Power-Walker auf die unterschiedlichen Strecken ging, wurde sich auf der Wiese im Kurpark ordentlich aufgewärmt. © Steffen Brost

Jetzt begann die zweite Auflage des erfolgreichen Laufprojektes. Bad Düben und Wurzen sind dabei neu im Boot. Mit dem Mediclin Waldkrankenhaus Bad Düben und dem Leipziger Laufladen sind erneut professionelle Partner dabei. Dabei ist es egal, ob es Laufanfänger, Wiedereinsteiger oder ambitionierte Hobbyläufer sind. Denn es wird langsam, ohne Überforderung und ohne Leistungsdruck trainiert. In Bad Düben kümmern sich die Trainer Grit Schlaak, Evelyn Cedel, Ullrich Bresch und Steffen Brost um die 23 Einsteiger, Power-Walker und Fortgeschrittenen. Während alle Teilnehmer des Projektes zweimal pro Woche eigenständig trainieren, wird immer dienstags eine gemeinsame Einheit absolviert.

Hocheffizientes Intervalltraining

In Bad Düben spielt sich alles auf der Kurparkwiese, unterhalb des Kurhauses ab. Hier wird eine halbe Stunde gemeinsam aufgewärmt, ehe es auf die verschiedenen Distanzen geht. Während die Walker und Einsteiger am Anfang noch fleißig im Kurpark ihre Runden absolvieren, zieht es die fortgeschrittenen Läuferinnen und Läufer bereits in die nahe Dübener Heide. „Beim ersten Training werden 20 Minuten gerannt. Dazwischen gibt es eine Walkingeinheit und verschiedene Steigerungsläufe. Nach Ende der Laufeinheit treffen sich alle wieder auf der Wiese zum Cool down, einer abschließenden Ausdehnungsrunde“, erklärte Grit Schlaak. Jeder Teilnehmer führt akribisch Trainingstagebuch. Dort ist penibel genau aufgeschrieben, was an welchen Tagen an Laufminuten absolviert werden muss. Das ganzheitliche Programm kombiniert modernste Trainingsmethodik mit neuester Ernährungslehre.

Dabei geht es nicht allein ums Laufen. Begleitende Mobilisierungs- und Stabilisierungsübungen stärken Bänder und Sehnen. Ein hochintensives Intervalltraining ermöglicht ein effizientes Training in kurzer Zeit. Während des Programms können die Teilnehmer an zwei Meilensteinkontrollen teilnehmen, um den persönlichen Leistungsstand zu prüfen. Ziel und Abschluss des Programms ist die erfolgreiche Teilnahme am Leipziger Halbmarathon.

Der Lauf ist auch das erklärte Ziel von Nicole Liebmann. Die Bad Dübenerin läuft bereits einige Jahre und schafft schon locker bis zu zehn Kilometer. In der Fortgeschrittenengruppe will die OP-Schwester jetzt ihre Trainingseinheiten intensivieren und besser werden. „Mir macht das Laufen einfach Spaß. Ich will mich über das Programm verbessern und den Halbmarathon schaffen“, sagte die Bad Dübenerin. Steffen Brost

