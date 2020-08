Erstes Treffen nach neun Monaten: So plant Löw vor den DFB-Spielen gegen Spanien und die Schweiz

Nach mehr als neun Monaten ohne Länderspiel beendet die Nationalmannschaft ihre durch Corona verlängerte Auszeit. Bundestrainer Joachim Löw versammelt in Stuttgart am Montag seinen 22 Spieler umfassenden Kader. Nach den obligatorischen Corona-Tests startet der DFB-Chefcoach die Vorbereitung auf die Partien in der Nations League. Am Donnerstag kommt es in Stuttgart zum Aufeinandertreffen mit Ex-Weltmeister Spanien. Drei Tage später steht die erste Auswärtspartie in Basel gegen die Schweiz an.

Training auf neuem Platz: Bis 12.30 Uhr müssen die Spieler am Montag im Stuttgarter Waldhotel aufschlagen, um 18 Uhr findet im ADM-Sportpark auf dem Klubgelände der Stuttgarter Kickers die erste Einheit statt. Das DFB-Team muss kurzfristig ausweichen, denn der Rasen im Gazi-Stadion ist in einem schlechten Zustand. Auch am Dienstag wird trainiert (10.30 Uhr), am Mittwoch findet das Abschlusstraining um 17.30 Uhr in der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena statt.

Corona-Maßnahmen für das DFB-Team:

Die deutschen Nationalspieler schotten sich in Zeiten von Corona mehr denn je ab: Das Team werde in der Zeit ausschließlich im Hotel leben, "keine Zahnpasta kaufen gehen, keine Besuche empfangen", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff auf der Pressekonferenz zur Kader-Nominierung in der vorigen Woche. "Wir werden in einer Blase sein. Das wurde uns ja eh schon ab und an vorgeworfen. Aber jetzt ist es medizinisch notwendig." Anders als DFB-Gegner Spanien oder auch Frankreich muss Löw vorerst allerdings nicht etwa durch Nachnominierungen auf positive Corona-Befunde reagieren. Während beim Weltmeister unter anderem Paul Pogba von Manchester United fehlt, weil er positiv auf Covid-19 getestet wurde, hat es bei den Spaniern Mikel Oyarzabal erwischt. Der 23-Jährige von Real Sociedad wird im Kader von Seleccion-Trainer Luis Enrique von Gerard Moreno ersetzt, der in der vergangenen Saison erfolgreichster spanischer Torjäger war. Dass der 28-Jährige nicht im ursprünglichen Kader von Luis Enrique war, galt in Spanien als große Überraschung.

Der Bundestrainer kann sogar schon am Montag mit Real-Star Toni Kroos und den PSG-Spielern Thilo Kehrer und Julian Draxler planen. Diese kommen zwar aus den Corona-Riskoregionen Madrid und Paris, müssen allerdings nach der Ankunft im Teamquartier nicht in Quarantäne. Wie alle anderen 19 Akteure wird das DFB-Trio sofort nach der Anreise getestet. Jeder Spieler begibt sich dann bis zum Vorliegen des Resultats lediglich für einige Stunden alleine auf sein Hotelzimmer.

Der DFB-Kader für die Nations-League-Spiele gegen Spanien und die Schweiz Am 3. September trifft die Nationalmannschaft in der Nations League in Stuttgart auf Spanien, drei Tage später geht es in Basel gegen die Schweiz. Der SPORTBUZZER zeigt den Kader von Bundestrainer Löw für die Partien – mitsamt drei DFB-Neulingen! ©

Zwei Top-Gegner warten: Die ersten Partien des Jahres sind sofort Pflichtspiele gegen attraktive Gegner. Am Donnerstag spielt die deutsche Mannschaft um 20.45 Uhr in der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena gegen Spanien. Es ist das erste Spiel der Nations League 2020/21. Das zweite folgt am Sonntag. Gegner im Baseler St. Jakob-Park ist die Schweiz, Anpfiff ebenfalls 20.45 Uhr. Die Mannschaft reist am Samstag ins Nachbarland, das Abschlusstraining findet um 17.30 Uhr statt. "Ich habe schon in der Vergangenheit gesagt, dass die Nations League ein guter Wettbewerb ist. Man hat da Spiele gegen sehr gute Mannschaften", sagte Löw. In den Spielen werde er mit seinem Team schon jetzt versuchen, "gewisse Prinzipien einzuschleifen, die für unser Spiel, unsere Idee wichtig sind".

DFB-Kader mit drei Neuen - und begehrten Stars:

Löw experimentiert zwar - aber nicht im großen Stil. Mit den Neulingen Robin Gosens, Florian Neuhaus und Oliver Baumann sowie den Rückkehrern Leroy Sané und Niklas Süle startet die DFB-Elf in die zweite Auflage der Nations League. Wie erwartet nicht im Aufgebot der Nationalmannschaft stehen die vier Münchner Champions-League-Sieger Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry sowie die Leipziger Halbfinalisten Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg, auf die Löw freiwillig verzichtet. Im Vergleich zum letzten Länderspiel am 19. November 2019 beim 6:1 gegen Nordirland verzichtet Löw auch auf einige Akteure. Nicht mehr dabei sind unter anderem Jonas Hector, Niklas Stark und Nadiem Amiri. Die Zeit für eine Rückkehr des erneut lange verletzten Marco Reus ist noch nicht gekommen.

Auch die Spieler, die derzeit den Verein wechseln oder gerade gewechselt haben, sind mit dabei: dazu zählt Timo Werner, der zuletzt beim 1:1 gegen Brighton sein erstes Tor für den FC Chelsea gemacht hat. Auch Robin Koch, vom SC Freiburg zu Premier-League-Neuling Leeds United gewechselt, und Kai Havertz sind dabei. Der 21-Jährige steht übereinstimmenden Medienberichten unmittelbar vor einem Transfer zu Werner-Klub Chelsea.

Wie geht es weiter? 2020 folgen weitere Länderspiele. Anfang Oktober findet der nächste Lehrgang statt. Am Mittwoch, den 7. Oktober gibt es in Köln ein Freundschaftsspiel gegen die Türkei, am 10. Oktober trifft die deutsche Mannschaft in der Nations League in Kiew auswärts auf die Ukraine, wiederum drei Tage später gastiert die Schweiz zum Rückspiel in Deutschland. Austragungsort ist diesmal das Kölner Rheinenergiestadion. "Ich würde mal sagen, es ist sehr grenzwertig, drei Spiele in so kurzer Zeit im Oktober und im November zu machen", kritisierte Löw. "Aber da muss ich natürlich meine Vorteile draus ziehen. Von daher kann ich vielleicht mehr testen."