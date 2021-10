Erstmals als Bundesligist bei RB Leipzig: Greuther Fürth setzt auf Umschaltmomente

Leipzig. Tabellenletzter hin oder her: Die SpVgg Greuther Fürth sieht sich im Gastspiel bei RB Leipzig alles andere als chancenlos. „Es ist keine unlösbare Aufgabe“, sagte Trainer Stefan Leitl am Donnerstag mit Blick auf das Spiel beim Champions-League-Teilnehmer am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Mit einem „mutigen und disziplinierten Auftritt“ wolle seine Mannschaft für eine Überraschung beim Favoriten sorgen.

