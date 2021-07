Erstmals bei der EM: Noch-BVB-Profi Jadon Sancho in England-Startelf gegen Ukraine

Kurz nach Bekanntwerden seines bevorstehenden Transfers von Borussia Dortmund zu Manchester United steht Jadon Sancho vor seinem ersten Startelf-Einsatz bei der Europameisterschaft. Englands Nationaltrainer Gareth Southgate setzt im Viertelfinale gegen die Ukraine in Rom (21 Uhr, ARD und Magenta TV) erstmals von Beginn an auf den Noch-BVB-Profi. Er ersetzt Bukayo Saka vom FC Arsenal, der angeschlagen pausieren muss. Sancho war bislang nur im dritten Gruppenspiel der "Three Lions" gegen Tschechien spät eingewechselt worden.

