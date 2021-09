Erstmals in Dresden: Ironman 70.3 im Juli 2022 in der Landeshauptstadt

Dresden. Der Triathlon-Wettbewerb Ironman 70.3 wird im kommenden Jahr erstmals in Dresden stattfinden. Die Elbestadt schließe sich damit bisherigen deutschen Austragungsorten Duisburg und dem Kraichgau an, teilte das Ministerium für Kultur und Tourismus am Donnerstag mit. Ministerin Barbara Klepsch (CDU) sprach von einer wunderbaren Gelegenheit, das sportliche und kulturelle Angebot der Stadt und des Umlandes zu verbinden.

„Daher unterstützen wir als Freistaat dieses großartige Event sehr gern. Die Athletinnen und Athleten werden es lieben, dass die Laufstrecke an bedeutenden Denkmälern und touristischen Wahrzeichen wie der Frauenkirche und der Semperoper vorbeiführt“, erklärte Klepsch. Das Sportereignis am 31. Juli 2022 sei auch touristisch von großer Bedeutung.

Ein Ironman 70.3 besteht aus 1,9 km Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen. Der Name leitet sich aus der Summe der Einzeldistanzen ab, die 70,3 Meilen beträgt. In Dresden soll er mit dem Schwimmen im Becken des Alberthafens beginnen. Dann geht es mit dem Rad von Dresden über Meißen bis kurz vor Riesa und zurück. Die abschließende Laufstrecke wird in drei Runden in Dresden absolviert.