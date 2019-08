Erstmals Landesmeisterschaft beim Lödlaer Bike-Marathon

Altenburg/Lödla. Stillstand ist in Lödla ein Fremdwort. Zumindest in Bezug auf die dort stattfindenden Veranstaltungen Bike-Marathon und Crosslauf. So wartet die zweite Auflage des sportlichen Duos, die am 31. August über die Bühne geht, mit einigen Neuerungen auf. Die spektakulärste: Im Rahmen des Langstreckenrennens suchen die Mountainbiker den Landesmeister der Thüringer Masterklasse.

„Fürs Flachland ist eine solche Mountainbike-Meisterschaft bemerkenswert“, sagt Tino Lenk, Radsport-Abteilungsleiter vom Wettkampf-Organisator SV Aufbau Altenburg. Viele Leuten wüssten gar nicht, dass es hier überhaupt die Voraussetzungen dafür gebe. „Es ist sogar eine technisch sehr anspruchsvolle Strecke, auf der es gilt, 1500 Höhenmeter auf 70 Kilometer zu knacken. Das haben manche Rennen im Erzgebirge nicht zu bieten.“ Während das E-Bike-Rennen bereits um 11.45 Uhr startet, beginnen die übrigen drei Wettkämpfe, bei denen der Rundkurs mit Start und Ziel am Sportplatz Rödigen einmal, dreimal und sechsmal zu absolvieren ist, ab 13 Uhr.

Enger Kontakt zum Landesverband ermöglichte die Meisterschaft

Mit einem Ansturm rechnet Lenk deswegen aber nicht. Schließlich gebe es landesweit nur etwa 20 bis 25 Lizenzfahrer in dieser Altersklasse, erklärt er. Zustande gekommen sei die Meisterschaft durch den engen Kontakt zum Thüringer Radsportverband wegen des neuen Trainers Rico Seifert, den sich der SV Aufbau mit dem 1. RSV Greiz teilt. Getreu der Devise: Eine Hand wäscht die andere.

Doch das ist nicht die einzige Premiere beim Bike-Marathon. Denn bei den Kinderrennen, die ab 15 Uhr auf dem Programm stehen, gibt es laut Lödlaer Bürgermeister Torsten Weiß (CDU) erstmals einen Wanderpokal der Kindergärten der Verwaltungsgemeinschaft Rositz. „Das Ganze läuft ähnlich wie der Schulwettbewerb beim Skatstadtmarathon“, sagt Weiß. „Allerdings haben wir uns ein Punktesystem überlegt, um die unterschiedliche Kinderanzahl auszugleichen und die Wertung so gerecht wie möglich zu halten.“ Auf den Kurs rund um den Sportplatz in Rödigen können Kinder bis drei Jahre mit dem Laufrad, Vier- bis Sechsjährige beim Fette-Reifen-Rennen und Sieben- bis Neunjährige in einer separaten Wertung gehen.

Vereinsfest läuft parallel zum Wettradeln

Dem Wettradeln der Kleinen können die Großen bei Kaffee und Kuchen, Eis oder einem kühlen Getränk zuschauen. Denn parallel dazu findet das Vereinsfest statt, das die Lödlaer Kaninchenzüchter, Kleingärtner, der Videoclub sowie die Fördervereine des Kindergartens und der Feuerwehr organisieren. Dieses findet mit den Auftritten der Dance Company Altenburg (17.30 Uhr) und der Band In Team (18 Uhr) ihren Höhepunkt. „Wir freuen uns sehr über dieses Engagement“, so Weiß, der betont, dass das Fest am Abend allen – auch Nicht-Sportlern – offen steht. „Der Veranstaltungsgewinn geht an die teilnehmenden Vereine.“

Zuvor gibt der SV Lerchenberg bereits zum zweiten Mal den Startschuss zum Crosslauf. Punkt 10 Uhr beginnt der erste Lauf über drei Kilometer. Danach folgen die sechs und die neun Kilometer in zehnminütigem Abstand.

Neuer Name für Veranstaltung gesucht

„Wir hoffen auf viele Zuschauer und gut gefüllte Rennen“, sagt Weiß und gewährt bereits Einblicke in künftige Planungen. „Nächstes Jahr gibt es eine Namensänderung.“ Schließlich seien der Bike-Marathon, der zum dritten Mal stattfindet, und Crosslauf, dessen zweite Auflage dieses Jahr ansteht, aufgrund der unterschiedlichen Ausgaben schwer zu vermarkten. Daher arbeite man an einem griffigen Namen. Im Idealfall komme so etwas wie die sächsische Veranstaltungsreihe „Cross de Luxe“ dabei heraus. „Da weiß jeder, worum es geht“, so der Gemeindechef. Sieht also ganz so aus, als ob in Lödla Stillstand ein Fremdwort bleibt.

