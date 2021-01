Erstmals seit 2010: Hannover 96 kassiert Gegentreffer gegen den FC St. Pauli

Vor der Partie waren die Niedersachsen klarer Favorit. Die Kiezkicker gingen nach nur einem Sieg aus den ersten 15 Zweitliga-Partien als Tabellenvorletzter in die Partie. Die Kocak-Elf schien nach dem holprigen Saisonstart mit zwei Siegen zum Jahresauftakt endlich in die Erfolgsspur gefunden zu haben. Doch die Euphorie aus den letzten Erfolgen war schon nach wenigen Minuten verflogen.

Der Start in das Heimspiel gegen den FC St. Pauli ist für Hannover 96 mächtig schief gelaufen. Schon nach 71 Sekunden erzielte Rodrigo Zalazar den Führungstreffer für die Gäste. Gegentreffer Nummer zwei folgte nur knapp neun Minuten später. Guido Burgstaller traf per Kopf zum 0:2 (10.). Hier geht´s zum Liveticker!

Erster Treffer seit über zehn Jahren

Für die Hamburger endete damit zugleich eine verheerende Serie. Seit über zehn Jahren hatte die Elf vom Millerntor nicht einen einzigen Treffer gegen die Niedersachsen erzielt. Das letzte Tor gelang Marius Ebbers am 1. Oktober 2010. Vor damals ausverkauften Rängen in der HDI-Arena traf der Stürmer in der 6. Minute zum 0:1-Endstand. Seitdem gab es vier Siege für die Roten und ein Unentschieden.