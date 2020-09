Erstmals wieder vor Zuschauern! Recken gewinnen Test gegen den VfL Lübeck-Schwartau deutlich

Recken-Geschäftsführer Eike Korsen hat die Fans zum ersten Test vor Zuschauern in der Swiss-Life-Hall mit einer Rede begrüßt. 188 Tage liegt das letzte Spiel vor Fans nun bereits zurück. Korsen bedankte sich bei den 500 zugelassenen Fans und erinnerte zugleich an das Einhalten der Hygieneregeln. Gefährlich nah ist Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau der TSV Hannover-Burgdorf sportlich dann nicht gekommen. Die Recken behielten mit 35:23 (19:9) die Oberhand.

Ivan Martinovic erzielte mit dick bandagiertem Daumen die Führung, Kapitän Fabian Böhm erhöhte auf 2:0. Eine besondere Regel beim Jubel: Die Fans sollten wegen nicht die Namen der Torschützen rufen, stattdessen klatschten sie jeweils doppelt mit ihren Pappen. Und die Lautstärke in der Halle war keineswegs von Pappe, sogar drei Trommler waren da. Aber mit vollbesetzten Rängen war das akustisch freilich kein Vergleich. In kleinen Blöcken zu maximal vier Personen saßen die Zuschauer, es klafften große Lücken.

Die gab es zu Beginn auch in der Recken-Abwehr, die beim 2:3 jedoch das einzige Mal zurücklagen. Dann stabilisierte sich das Team von Trainer Carlos Ortega und setzte sich von 5:5 auf 9:5 und 15:8 ab. Neuzugang Johan Hansen erzielte fünf Treffer in Hälfte eins, hatte dabei aber drei Fehlversuche und einen per Heber vergebenen Siebenmeter. Die Recken überzeugten erneut mit reichlich Tempo, die Gäste waren im dritten Testspiel binnen acht Tagen gegen einen Erstligisten phasenweise überfordert. Erneut stark: Vincent Büchner. Er fing etliche Bälle ab, leitete erfolgreiche Gegenstöße ein brachte es auf fünf Tore in Hälfte eins. Insgesamt brachte er es auf neun Treffer, leistete sich keinen Fehlwurf.