Erstmals wieder vor Zuschauern: So lief die Fan-Rückkehr bei Hansa Rostock

Stadion-Atmosphäre, Applaus und Fängesänge in Corona-Zeiten: Im Rostocker Ostseestadion kam es am Samstag zu einer Deutschland-Premiere, die vielleicht Schule macht. Erstmals seit dem 1. November 2020 durften wieder Zuschauer in eine Spielstätte des deutschen Profifußballs. Beim Heimspiel von Hansa Rostock gegen den Halleschen FC waren am Samstag 777 Fans zugelassen. Der SPORTBUZZER zeigt, wie das Comeback der Zuschauer gelaufen ist, das die Spieler offenbar beflügelte: Hansa gewann 1:0 und bleibt im Aufstiegsrennen der 3. Liga.

Warum durfte Hansa vor 777 Fans spielen?

Unter der Woche hatte das Corona-Kabinett Mecklenburg-Vorpommerns das von Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) vorangetriebene Pilotprojekt gebilligt, das vor allem die niedrige Corona-Inzidenz in Rostock (seit Monaten unter 50) möglich macht. Zugelassen waren 777 Fans aus der Stadt sowie 50 Klubmitarbeiter und Medienvertreter. Zugangsrecht hatten nur Dauerkarteninhaber bestimmter Stadionbereiche sowie einige VIP-Ticketinhaber von Partnerfirmen.

Eindrücke vom Ostduell aus der 3. Liga zwischen Hansa Rostock und dem Halleschen FC: Im Rostocker Ostseestadion waren nach einem halben Jahr wieder Zuschauer zugelassen. 777 Fans waren dabei.

Wie liefen die Corona-Schnelltests?

Hansa bot im Vorfeld drei Teststrategien für drei Gruppen an. Für die Besucher der Nordtribüne (ca. 370) wurde auf dem Nordvorplatz am Stadion eine "Schnellstraße" aufgebaut. Ab zwei Stunden vor Spielbeginn wurde dort jeder Besucher getestet. Für die Zuschauer der Westtribüne (120–150) wurden am Vormittag Abstrichzentren eingerichtet: in den beiden Hansa-Fanshops (KTC, Breite Straße) und am Ostseestadion. Die dritte Personengruppe waren die VIPs, die in einem Drive-in-Konzept getestet wurden. Der Ablauf der Testung selbst? Recht simpel: Fans müssen ihre Dauerkarten abgeben, werden per Nasenabstrich getestet und erhalten einen Zettel mit einer Nummer. Nach 15 Minuten gibt es Dauerkarte und Testergebnis zurück - wenn der Test negativ ist, darf das Stadion betreten werden. Um 13.40 Uhr, also 20 Minuten vor dem Anpfiff, war die Schlange vor den vier Testzentren am Stadion schon weg. Von positiven Tests wurde zunächst nichts bekannt, auch der SPORTBUZZER-Reporter war corona-negativ.

Wie lief es während des Spiels im Stadion?

Bereits weit vor dem Anpfiff sind im Ostseestadion erste Jubelschreie, Pfiffe und Klatschen zu hören. Ein inzwischen fast ungewöhnliches Fußballfeeling. "Nicht ganz so wie früher", meint Hansa-Fan Marko kurz vor dem Anpfiff mit Blick auf die trotzdem recht leeren Ränge - in der Arena haben im Normalbetrieb 29.000 Fans Platz. Die Zuschauer, die während der Partie Masken tragen und Abstand halten müssen, werden auf der Nord- und der Westtribüne platziert. Um 13.59 Uhr kommen die Mannschaften auf den Platz - zu Applaus von den Rängen. Die Klubhymne "Hansa Forever" wird von vielen Zuschauern mitgesungen.



Mit Anpfiff um 14.04 Uhr ertönt wieder Applaus, sieben Minuten später der erste Torjubel der Fan-Rückkehr: John Verhoek köpft das 1:0 und jubelt in Richtung der Nordtribüne - er verteilt sogar Luftküsse. Zur Pause hat sich Hansa-Fan Marko genau wie so manch anderer Zuschauer eine Stadionwurst und ein alkoholfreies Bier geholt. Nach dem Spiel sagt Stadion-Sprecher Klaus-Jürgen Strupp: "Danke euch!", während die Fans den Sieg gegen Halle bejubeln - erstmals wieder gemeinsam mit der Mannschaft. Die Partie ist auf den Rängen ohne augenscheinliche Zwischenfälle zu Ende gegangen.

Wie geht es weiter?

Im Stadion sind neben den Zuschauern und den Mitarbeitern des Vereins Beobachter des DFB, zwei Vertreter von Union Berlin (wo auch über ein Fan-Comeback nachgedacht wird) und Vertreter von Klubs anderer Sportarten. Geht es nach Rostocks Oberbürgermeister Madsen kann Hansas Vorstoß eine Vorbildfunktion für andere Klubs in Deutschland haben - und auch für andere Kultur-Bereiche. "Es geht nicht nur um ein Fußballspiel, sondern um Branchen. Wie kriegen wir ein Leben mit Corona hin. Rostock hat sich das mit dem Verhalten verdient. Es ist wichtig das Signal zu senden: Wer sich an Regeln hält, bekommt die Chancen", sagte er dem NDR.