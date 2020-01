Erwacht Jonathas aus dem Karriereschlaf? Offenbar neuer Klub für Ex-96-Stürmer

Im Herbst hatte Jan Schlaudraff die Vertragsauflösung mit Jonathas (30) ausgehandelt. Nach der vereinslosen Zeit weckt nach Informationen südamerikanischer Medien der argentinische Klub Atlético Talleres den Torjäger aus dem Karriereschlaf. Argentinien wäre das siebte Land, in dem Jonathas spielt.

Bei Hannover 96 floppte der Brasilianer, der im Sommer 2017 für neun Millionen Euro vom russischen Klub Rubin Kazan an den Maschsee gewechselt war. Nach einer Saison liehen ihn die Roten in seine Heimat zu Corinthians aus. Nach einem halben Jahr kehrte er zurück. Jonathas hatte allerdings immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Bei 96 bestritt er 24 Spiele und traf dabei sechsmal. In Erinnerung geblieben ist auf jeden Fall seine rekordverdächtige kurze Einlage in München.