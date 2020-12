Erwartungen übertroffen: Spendensumme überwältigt Vorsfeldes Agullo-Stolz

Satte 2170 Euro sind zusammengekommen - weit mehr als der Vorsfelder gehofft hatte. "Mit 300 oder 400 Euro wäre ich überglücklich gewesen, aber der Aufruf ist schon am ersten Tag mit gut 1200 Euro ziemlich explodiert", so Agullo-Stolz. Die Idee zu der Aktion kam dem 23-Jährigen durch sein Sozialwissenschafts-Studium in Magdeburg. "Im Kern geht es dabei viel um soziale Ungleichheiten, damit war ich also viel konfrontiert."

Der Wolfsburger Fußball-Kreis ist in der Vorweihnachtszeit zusammengerückt: Kreisliga-Kicker Julian Agullo-Stolz hatte die Idee, für die Fan-Tafel zu sammeln - sämtliche Erwartungen des 23-Jährigen wurden dabei übertroffen. Pünktlich zum Fest konnte der Spieler des SSV Vorsfelde II eine dicke Spende überreichen.

Stattdessen legte Agullo-Stolz einen Moneypool bei Paypal an, "ich habe außerdem einen Text dazu geschrieben unter dem Motto ,schöne Weihnachten für alle'. Den habe ich dann per Whatsapp mit der Bitte um Weiterleitung rumgeschickt, den Aufruf auch auf Instagram gestartet", erklärt der Vorsfelder. "Ich dachte mir, einen Fünfer oder Zehner werden die meisten in meinem Bekanntenkreis übrig haben. Das sind ein, zwei Döner im Monat."

Beim Bekanntenkreis des SSVers blieb es allerdings nicht: Sein Aufruf verbreitete sich nicht nur im Wolfsburger Fußball-Kreis schnell, "es waren super viele Leute dabei - auch viele, die ich gar nicht kannte", staunte Agullo-Stolz. Rund 200 Spender beteiligten sich, "wir aus der Zweiten haben einen Hunni dazugegeben, viele Spieler haben einzeln gespendet, auch aus unserer Ersten und Dritten", so Agullo-Stolz. "Vom SV Reislingen/Neuhaus waren auch viele dabei, sogar vom SV Calberlah - da habe ich auch mal gespielt."

Der Vorsfelder vermutet, dass die Fan-Tafel als Spendenempfänger zur hohen Beteiligung beigetragen hat. "Das ist eine Top-Sache, ist von Wolfsburgern für Wolfsburger. Auch deshalb ist die Aktion wohl so gut angekommen", so Agullo-Stolz, der betont: "Ich bin darauf schon sehr stolz - aber nicht, weil ich die Idee hatte, sondern darauf, ein Umfeld zu haben, das so gut die Leute erreichen kann."

Am Mittwoch konnte Agullo-Stolz der Fan-Tafel deshalb einen prall gefüllten Umschlag überreichen. "Die Helfer dort haben nicht schlecht gestaunt, dachten erst, es würde um 100 Euro oder einen ähnlichen Betrag gehen", freut sich Agullo-Stolz. "Das war schon toll. Man hat bei der Aktion gemerkt, wie eng der Wolfsburger Fußball-Kreis vernetzt ist."