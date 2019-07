Erwin Staudt zur Kritik an Stuttgart-Boss Wolfgang Dietrich: "In meinen Augen normal"

Ex-Präsident Erwin Staudt überrascht es nicht, dass nach dem Abstieg des VfB Stuttgart aus der Fußball-Bundesliga der aktuelle Vereinschef Wolfgang Dietrich in der Kritik steht. "Wenn es nicht läuft, werden Verantwortliche gesucht, das sind in der Regel der Manager und der Präsident. Das ist in meinen Augen normal", sagte Staudt der Deutschen Presse-Agentur. Darüber dürfe man sich als Betroffener nicht beklagen. "Das ist wie der Koch in der Küche. Der darf sich auch nicht beschweren, dass es dort heiß ist", meinte der VfB-Ehrenpräsident.