Aue und Dresden im Fokus: Diese Entscheidungen können am Samstag in der 2. Bundesliga fallen

Erzgebirge Aue hat den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga nicht mehr in der eigenen Hand, selbst ein Sieg am Samstagabend bei Darmstadt 98 könnte zu wenig sein. Auch Dynamo Dresden kämpft ums nackte Überleben. Folgende Entscheidungen könnten am Zweitliga-Samstag fallen.