Erzgebirge Aue erhält mit 2:2 im Ost-Duell gegen Rostock seine Minimalchance

Aue. Die Minimalchance für den FC Erzgebirge Aue ist nicht größer geworden. Im Gegenteil. Die Mannschaft von Trainer Pavel Dotchev hat nach dem 2:2 (2:1) gegen Hansa Rostock am Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga bei noch drei ausstehenden Spielen sieben Punkte Rückstand auf Dynamo Dresden und den Relegationsrang. Die Hanseaten hingegen verpassten es, vorzeitig den Klassenerhalt auch rechnerisch perfekt zu machen.

Die Gastgeber gingen vor 10.929 Zuschauern im Erzgebirgsstadion glücklich nach einem Eigentor von Lukas Fröde (8. Minute) in Führung. Dann nutzte Hansa einen Patzer in der Auer Hintermannschaft und glich per Foulstrafstoß durch John Verhoek (24.) aus, ehe Dimitrij Nazarov (45.) Aue noch vor dem Wechsel wieder in Führung schoss. Hanno Behrens (52.) sorgte für das 2:2.