Erzgebirge Aue erkämpft sich einen Punkt: 1:1 beim FC Schalke 04

Gelsenkirchen. Der FC Erzgebirge Aue hat die kleine Überraschung beim großen Favoriten FC Schalke 04 geschafft. Die Mannschaft von Trainer Coach Aliaksei Shpileuski erkämpfte am Freitag zum Auftakt des dritten Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga ein 1:1 (0:1) beim Bundesliga-Absteiger in Gelsenkirchen. Vier Tage nach dem frühen Pokal-Aus kassierten die Sachsen das Gegentor in der 32. Minute durch Dominick Drexler. In der 86. Minute gelang dem eingewechselten Sascha Härtel der Ausgleich. „Zuerstmal war ich überrascht, dass ich so frei zum Schuss komme“, sagte er beim Sender Sky. „Am Ende musste ich den reinschieben - und das habe ich gemacht.“

Anzeige