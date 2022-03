Aue-Geschäftsführer Voigt gibt allen Mitarbeitern eine Job-Garantie

Aue. Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue bereitet hinter den Kulissen bereits die Drittliga-Planungen vor. "Rechnerisch ist es noch möglich. Und solange das so ist, geben wir nicht auf. Aber man muss Realist sein: Der Abstand ist schon sehr groß, wir brauchen neben Plan A auch einen Plan B", sagte Aues Geschäftsführer Michael Voigt in einem Interview der Freien Presse (Donnerstag) und betonte: "Für die 2. Bundesliga planen wir mit 18,5 Millionen Euro, das sind zwei Millionen weniger als zuletzt – wegen Corona. Für die 3. Liga haben wir 11 Millionen Euro vorgesehen. Die Differenz erklärt sich zum Großteil daraus, dass wir in der Drittklassigkeit sieben Millionen Euro weniger an Fernsehgeld erhalten."

