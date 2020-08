Erzgebirge Aue gewinnt gegen Drittliga-Meister Bayern München II

Bamberg. Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat ein weiteres Testspiel in Vorbereitung auf die neue Saison für sich entschieden. Gegen Drittliga-Meister FC Bayern München II gewann das Team von Trainer Dirk Schuster am Samstag in Bamberg mit 3:0 (0:0). Philipp Zulechner (52.), Calogero Rizzuto (65.) und der eingewechselte Sascha Härtel (75.) trafen nach dem Seitenwechsel für die Sachsen.