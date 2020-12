Erzgebirge Aue mit Niederlage im letzten Spiel des Jahres: 0:1 in Nürnberg

Aue. Der FC Erzgebirge Aue hat sich mit einer Auswärtsniederlage und 19 Punkten in die kurze Winterpause verabschiedet. Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster verlor am Sonntag beim 1. FC Nürnberg mit 0:1 (0:1), bleibt aber als Sechster punktgleich mit den Franken, Heidenheim und Osnabrück auf Rang sechs. Robin Hack erzielte in der 36. Minute den einzigen Treffer des Spiels. Selbst Karlsruhe könnte mit einem Sieg an diesem Montag (20.30 Uhr) gegen den Hamburger SV noch auf 19 Zähler kommen.

