Erzgebirge Aue muss Liquiditätsnachweis von 2,8 Millionen Euro erbringen

Aue. Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat die Lizenz für die Saison 2021/22 ohne Auflagen erhalten, muss aber einen Liquiditätsnachweis in Höhe von 2,8 Millionen Euro erbringen. "Das ist der Corona-Lage und der damit verbundenen fehlenden Einnahmen geschuldet", erklärte Vereinssprecher Peter Höhne auf der Pressekonferenz am Donnerstag und sprach von einem "Kraftakt". Die finanziellen Mittel müssen bis Mitte September der Deutschen Fußball Liga (DFL) nachgewiesen werden.

Einen Teil könne auch die Mannschaft beisteuern. Je besser die Auer in der Tabelle abschließen, desto mehr Fernsehgeld kassieren sie. "Das ist uns bekannt und auch unser Anliegen, in der Tabelle so weit oben wie möglich zu stehen, um dem Verein damit gewisse Mehreinnahmen zu sichern", sagte Trainer Dirk Schuster. Das primäre Ziel sei aber der Klassenverbleib. "Dass wir in der zweiten Liga bleiben, ist lebens- und auch existenznotwendig. Und dafür noch die notwendigen Punkte zu holen, muss jetzt der nächste Schritt sein", betonte der 53-Jährige.