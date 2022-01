Erzgebirge Aue verpflichtet George aus Regensburg – Sijaric fällt aus

Aue. Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat den ersten Winter-Neuzugang verpflichtet. Vom Liga-Konkurrenten SSV Jahn Regensburg kommt Jann George, wie der Tabellen-17. am Dienstag mitteilte. Der 29 Jahre alte Offensivspieler erhält einen Vertrag bis Ende Juni 2023. In Regensburg hatte George seinen Vertrag zuvor aufgelöst. In der Hinrunde kam der frühere Fürther lediglich drei Mal als Einwechselspieler zum Einsatz.

