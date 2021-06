Erzgebirge Aues neuer Trainer Shpilevski: "Wollen jedes Spiel gewinnen"

Aue. Anspruchsvolle Mission, mutige Ansagen – an seinem ersten Arbeitstag wirkte Aliaksei Shpilevski entspannt und selbstbewusst. Obwohl er zu den jüngsten Cheftrainern im deutschen Profifußball gehört, dazu eine erfahrene Mannschaft übernimmt und den Druck hat, die Sachsen in einer stark besetzten 2. Bundesliga zum Klassenverbleib zu führen, gab sich der neue Coach des FC Erzgebirge Aue zuversichtlich.

"Möchte Chance nutzen"

Die Verpflichtung des in Belarus geborenen Shpilevski hatten die Sachsen bereits in der vergangenen Woche bekanntgegeben. Er unterschrieb bei den "Veilchen" einen Kontrakt bis Juni 2024. Zuletzt arbeitete Shpilevski, der als Sechsjähriger mit seinen Eltern nach Deutschland zog, beim kasachischen Meister Kairat Almaty. Davor fungierte er unter anderem als Nachwuchstrainer bei RB Leipzig .

Großer Enthusiasmus

Seine Aufgabe in Aue geht Shpilevski mit großem Enthusiasmus an. Nach einigen Leistungstests starten die Auer am Donnerstag offiziell in die Saisonvorbereitung. "Ich möchte vor allem mit Kompetenz überzeugen und eine Atmosphäre schaffen, die frei von Egoismen sein wird", betonte der neue Chefcoach. "Wir wollen eine andere Spielkultur reinbekommen, die gepaart ist mit Kollegialität, Proaktivität und Leidenschaft. Unser Ziel wird sein, jedes Spiel zu gewinnen - egal ob im eigenen Stadion oder auswärts."