Erzgebirge Aues Testroet hofft auf "Hexenkessel" gegen Lieblingsgegner Fürth

Aue. Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue will gegen seinen Lieblingsgegner SpVgg Greuther Fürth am Freitag (18.30 Uhr/Sky) den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel einfahren. "Im letzten Jahr haben sie uns sehr gut gelegen, da haben wir zweimal gegen Fürth gewonnen. Es wäre schön jetzt nachzulegen, dann sind wir mit sechs Punkten sehr gut in die Saison gestartet", sagte Stürmer Pascal Testroet am Mittwoch. Die Auer sind seit fünf Partien gegen Fürth ungeschlagen, davon wurden vier Begegnungen gewonnen.