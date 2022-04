"Erzieherische Maßnahme" nach Foul an Kunze: Bayern-Trainer Nagelsmann erklärt frühe Nianzou-Auswechslung

Der FC Bayern München marschiert in Richtung zehnter Meisterschaft in Folge. Beim 3:0 am Sonntag gegen Arminia Bielefeld schossen sich die Münchener den Frust vom frühen Champions-League-Aus gegen den FC Villarreal (1:1, 0:1) von der Seele und können dank eines Neun-Punkte-Polsters nun bereits am kommenden Samstag im direkten Duell mit Verfolger Borussia Dortmund den Titel perfekt machen. Trotz der souveränen Vorstellung gegen die Ostwestfalen musste ein Profi bereits zur Pause vom Feld. Tanguy Nianzou blieb nach dem Seitenwechsel in der Kabine, wurde durch Josip Stanisic ersetzt. Trainer Julian Nagelsmann begründete dies mit einer "erzieherischen Maßnahme" für den 19 Jahre alten Verteidiger.

Anzeige