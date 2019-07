Es geht los! Fünf Fragen und Antworten zum 96-Trainingslager in Stegersbach

Am Donnerstag fliegt Hannover 96 ab ins Trainingslager im österreichischen Stegersbach. Ein Reisetag für die Profis, trainiert wird erst wieder am Freitag. „Wir glauben, dass die Mannschaft eine Pause braucht, die Einheiten sind intensiv gewesen“, sagte 96-Trainer Mirko Slomka. Am Mittwoch machte Slomka erneut Tempo, gab fünf Sekunden bis zu den Balleroberungen vor. Derweil zählen die Spieler schon die Stunden, bis das Flugzeug am Donnerstagnachmittag nach Graz abhebt. Vorher beantworten wir noch fünf Fragen zum Trainingslager.

Ankunft am frühen Donnerstagabend Wann? Am frühen Donnerstagabend wird die Mannschaft am Hotel Falkensteiner Balance Resort Stegersbach eintreffen. Der Mannschaftsbus ist seit Mittwoch um 16 Uhr schon ins Südburgenland unterwegs. Auch deshalb war es „logistisch nicht so einfach“, das Training am Donnerstag noch zu organisieren, erklärt Slomka. Bis zum 12. Juli wohnt die Mannschaft in dem Erwachsenen-Hotel. Keine Kinder unter 14 erlaubt. Wie? Das Balance-Hotel wirbt mit guter Küche, einem 2700 Quadratmeter großen Spa-Bereich und einem „revolutionären Behandlungsangebot“. Hoffentlich müssen es nicht zu viele Profis nutzen.

Stegersbach: Hier verbringt Hannover 96 das Sommer-Trainingslager Impressionen aus Stegersbach: Hier verbringt Hannover 96 das Sommertrainingslager. ©

Anzeige

21 Spieler dabei, auch Elez und Felipe reisen mit Wie viele? Da geht es schon mal los. 21 Feldspieler und drei Torhüter sollen mitkommen, darunter der U23-Torwart Fabio Spohr. Michael Esser fehlt wegen einer Gehirnerschütterung. Ihm verordneten die Ärzte absolute Ruhe. „Kein Musik- oder Fernsehbeschallung, einfach Ruhe“, sagte Slomka. Wer? Die Talente Sebastian Soto, Chris Gloster und Marco Stefandl sind dabei. Am Mittwoch überlegte Slomka, noch die Abwehrspieler Luca Beckenbauer oder Julian Klar mitzunehmen. Beide mussten das Training verletzt abbrechen. „Das hat sich leider erledigt“, erklärte der Trainer. Jonathas bleibt in Hannover, genau wie Timo Hübers nach dem Rückschlag und der erneuten Knie-OP. Der angeschlagene Josip Elez (Adduktorenprobleme) reist mit, genau wie Felipe, der inzwischen wieder am kompletten Teamtraining teilnimmt.

Als 96 schon einmal in Stegersbach war: Das Trainingslager 2013 in Bildern 96-Trainingslager: Stegersbach im Jahr 2013. ©

Drei Tests geplant Gegen wen? Drei Testspiele sind geplant. Im Trainingslager kann es Änderungen geben. Am 6. Juli trifft 96 auf den TSV Hartberg (1. Liga Österreich), am 7. Juli auf FK Rostow (1. Liga Russland) und – das ist neu – am 10. Juli auf den früheren Klub von 96-Ikone Dieter Schatzschneider, den Grazer AK (2. Liga Österreich).

ANZEIGE: 50% auf Freizeit- und Sportset! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.