Es geht wieder los: Indians und Scorpions gewinnen letzte Testspiele

Am Sonntag erfolgte ein erneutes Treffen, die Indians waren in Duisburg zum Rückspiel zu Gast. Arnoldas Bosas, Steven Raabe und Nicolas Turnwald erzielten die Indians-Tore zum 3:1-Erfolg. Für den Oberliga-Rivalen markierte Cornelius Krämer den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Die Hannover Indians testen gegen die Füchse Duisburg. Am Freitag hatten die Füchse vor 1562 Zuschauern am Pferdeturm mit 5:3 die Oberhand behalten. Igor Bacek, Thore Weihrauch und Philipp Hertel erzielten die Treffer für den ECH, der über lange Zeiträume (0:3, 1:4, 2:5) jeweils mit drei Toren im Hintertreffen lag, allerdings auch personell geschwächt war.

Die Eishockey-Oberligisten Hannover Indians und Hannover Scorpions haben sich am Wochenende den letzten Feinschliff vor dem Start der neuen Saison, die am kommenden Freitag beginnt, verpasst.

Trainingsauftakt: Die Hannover Indians sind in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. ©

Scorpions gewinnen Generalprobe

Die Hannover Scorpions gehen mit einem Testspielsieg in die Saison. Bei der Generalprobe vor dem Auftakt in die Punktrunde gewann die Mannschaft von Trainer Dieter Reiss vor 401 Zuschauern in Mellendorf mit 6:5 gegen die Unis Flyers Heerenveen. Mike Robinson, Marius Garten, Robin Thomson, Patrick Schmid, Ralf Rinke und Andy Reiss sorgten für die Tore der Scorpions, die nach hohen Führungen (3:0, 4:1) zwischenzeitlich den 5:4-Anschlusstreffer der Niederländer hinnehmen mussten.