Es gibt viel zu tun: Coach Nagelsmann mit RB Leipzig noch lange nicht zufrieden

Leipzig. Bundesliga-Herbstmeisterschaft, Champions-League-Achtelfinale, dritte Runde im DFB-Pokal – und das alles mit einem Fußball, der phasenweise klasse anzusehen war: Für RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann sind diese Erfolge trotzdem kein Grund, die Füße zufrieden hoch zu legen. Der Fußball-Lehrer hat einen genauen Plan, welche Schwachstellen er vor dem Beginn der Bundesliga-Rückrunde am 18. Januar (18.30) gegen Union Berlin beheben will. Nagelsmann gab am Rande des Aufgalopps am Montag einen Einblick in die Trainingsinhalte der kommenden zwei Wochen.

Kompaktheit im Zentrum beibehalten

Eine Baustelle sieht der 32-Jährige bei der Verteidigung der Flügelpositionen. Zwar hat RB nach Wolfsburg und Mönchengladbach (je 18) die wenigsten Treffer der Liga gefangen (20), aber „die Tore, die wir kassiert haben, haben wir zu viel über Flügelpositionen kassiert“, monierte Nagelsmann. So auch beim letzten Heimspiel vor der Winterpause gegen den FC Augsburg, als Christopher Nkunku und Marcel Halstenberg Augsburgs Marco Richter auf der rechten Seite viel zu zögerlich attackierten. Die folgende Flanke führte zum überraschenden 1:0-Führungstreffer durch Florian Niederlechner . Auf dem Flügel gelte es organisierter und strukturierter aufzutreten – und die Kompaktheit im Zentrum trotzdem zu halten. „Das ist eine Gratwanderung“, gab Nagelsmann zu, „dass wir nicht zu viel Personal für den Flügel opfern.“

DURCHKLICKEN: Bilder vom Trainingsauftakt zur Rückrunde Mit einer öffentlichen Trainingseinheit am 6. Januar 2020 ist Herbstmeister RB Leipzig in die Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet. RB verzichtet auf ein Trainingslager, arbeitet ausschließlich am heimischen Cottaweg an der Form für den zweiten Teil der Bundesliga-Saison. © Christian Modla

Optimierungsbedarf sieht der Fußball-Lehrer darüber hinaus im gegnerischen Strafraum. Zwar hat sich Leipzig in der Vorrunde laut seiner Aussage die meisten Großchancen erarbeitet. „Aber wir vergeben auch die meisten Großchancen“, so Nagelsmann. Hier war das Hinrunden-Finale gegen Augsburg ebenfalls exemplarisch, als der Herbstmeister nach dem 0:1-Rückstand beste Gelegenheiten in Hülle und Fülle versemmelte, ehe Konrad Laimer nach 68 Minuten der Ausgleich gelang. Am Ende siegte RBL noch mit 3:1.

Test-Kick unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Schließlich will Nagelsmann weiter an kreativen Lösungen beim Spiel mit dem Ball arbeiten. „Mit der Spieleröfnung war ich nicht ganz so zufrieden in vielen Situationen“ sagte der RB-Trainer, der in diesem Bereich schon vor der Winterpause Handlungsbedarf sah. „Man hat zuletzt gemerkt, dass wir das lange nicht trainieren konnten. Und wenn man etwas nur in der Theorie bespricht und nicht praktisch umsetzt, wird es einfach schlechter.“

Das ist noch nicht alles. Im Offensivspiel gegen tief stehende Gegner will Nagelsmann künftig mit einem Tick mehr Flanken operieren. Und auch das bereits sehr gute Konterverhalten - RB hat schon jetzt mehr Tore durch Konter als in der Saison 2018/19 erzielt - soll weiter verfeinert werden. „Wir werden versuchen vieles reinzupacken in den 12 Tagen“, kündigte Nagelsmann an. Obwohl nicht sehr viel Zeit vorhanden sei, wie er zugab. Das voraussichtlich einzige Testspiel absolvieren die Rasenballer am Samstag (14 Uhr) am Cottaweg unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Beim Gegner soll es sich laut „RBLive“ um Zweitligist VfL Osnabrück handeln.