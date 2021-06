Es gibt wieder Fußball in Abbensen – mit Del Rio Seoane und Mansfeld

IIm August 2020 hatte der TVJ Abbensen seine Fußball-Herrenmannschaft abgemeldet. Knapp ein Jahr später gibt es nun einen Neuanfang – dank Victor-Manuel del Rio Seoane. Der 31-Jährige kommt von Rot-Weiß Schwicheldt und wird künftig Spielertrainer an der Sundernstraße 16. Denn es wird zur neuen Saison wieder eine Mannschaft gemeldet.

Doch nicht nur Del Rio Seoane treibt das Projekt in der 3. Kreisklasse voran. Oliver Pickert und der langjährige TVJ-Verantwortliche Daniel Grote komplettieren ein Trainer-Trio, das in dem Dorf lebt. „Ich bin nicht der Chef. Auf dem Zettel bin ich vielleicht der Trainer, aber wir haben alle gleich viel zu sagen“, sagt der Spanier Del Rio Seoane. Ihm gehe es nicht um Hierarchien, sondern um Gruppendynamik und Harmonie. „Wir müssen eine Mannschaft werden, da steht Individualismus hinten an.“

Der Techniker, der bei seinen Stationen SV Ramlingen-Ehlershausen, Fortuna Sachsenross, TSV Eixe und Rot-Weiß Schwicheldt die gegnerischen Defensivreihen vor Probleme stellte, habe in Abbensen 21 Spieler im Kader. Davon haben 13 eine Vergangenheit beim TVJ – ein weiteres Indiz für Oppermann, dass Del Rio Seoane der Richtige ist: „Viele Abbensener blicken zuversichtlich auf die Zusammenarbeit mit Victor. Die Euphorie ist riesig.“

Und nicht nur das: Der ehrgeizige Trainer konnte mithilfe von Pickert einen Transfer-Coup landen: Dennis Mansfeld, einstiger „Mr. PAZ-Cup“ (sieben Titel), langjähriger Spieler beim Landesligisten SV Lengede und eng befreundet mit Pickert, soll mit seinen 42 Jahren die Mannschaft anführen. „Er ist immer noch eine Maschine“, weiß Del Rio Seoane aus gemeinsamer Zeit in Schwicheldt. Aber auch sonst ist er von der Qualität des Kaders überzeugt. „Wenn wir das vernünftig machen, haben wir nichts in der Liga zu suchen. In der Mannschaft steckt mega Potenzial.“