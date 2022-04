"Es hat richtig Spaß gemacht": Stimmen zu RB Leipzigs 3:0 gegen Hoffenheim

Leipzig. RB Leipzig hat die TSG 1899 Hoffenheim wohl endgültig aus dem Rennen um die Champions League geworfen und seine Erfolgsserie auf ein Dutzend ausgebaut. Der Vizemeister der Fußball-Bundesliga siegte am Sonntagabend 3:0 (3:0) gegen die stark ersatzgeschwächten Kraichgauer und blieb damit wettbewerbsübergreifend im zwölften Spiel nacheinander ohne Niederlage. Während Leipzig Tabellenplatz vier festigte, muss Hoffenheim als Sechster bei nun sieben Punkten Rückstand auf RB und sechs verbleibenden Spielen wohl alle Hoffnungen auf die Königsklasse begraben.

Vor 35.112 Zuschauern brachte Christopher Nkunku in der fünften Minute RB mit seinem 17. Liga-Treffer in Führung. Bei seinem ersten Startelf-Einsatz seit fast elf Monaten erhöhte Marcel Halstenberg (20.) auf 2:0, Dominik Szoboszlai (44.) entschied das Spiel praktisch schon kurz vor der Halbzeit.

Marcel Halstenberg (RB Leipzig): "Ich habe mich gut gefühlt und die Mannschaft hat es super gemacht. Es hat richtig Spaß gemacht. Konni (Laimer) hat einen super Pass gespielt - oder wie er es sagt: wurde gut angeschossen. Ich treffe den Ball gut, durch die Beine - Glück gehört manchmal halt auch dazu. Ich will der Mannschaft jetzt einfach wieder helfen, das habe ich geschafft mit meinem Tor. Ich will weiter Gas geben." ©

Die zweite Hälfte verlief zunächst wie viele Spiele, in denen ein Team deutlich führt. Hoffenheim stellte die Gegenwehr nahezu vollends ein, Leipzig kontrollierte noch mehr und band um viele Pässe ein Schleifchen drum. Tedesco nutzte dies, um einige Stammkräfte mit Blick auf das Rückspiel in Bergamo zu schonen und nahm Nkunku sowie Laimer vorzeitig vom Feld. Für den ersten Aufreger sorgte Forsberg nach 70 Minuten, als er den Ball aus elf Meter nur noch hätte ins Tor schieben müssen. Der schwedische Nationalspieler drosch den Ball jedoch in den Leipziger Nachthimmel.