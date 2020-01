Dennis Aogo verlässt Hannover 96: "Hat vielleicht einfach nicht sollen sein"

96 wünscht ihm nach der Trennung alles Gute: "Er ist eine besondere Spielerpersönlichkeit und hat sich in seiner Zeit bei 96 immer tadellos verhalten", betont Zuber. Dennis Aogo kam erst im Sommer ablösefrei, nachdem sein Vertrag beim VfB Stuttgart ausgelaufen war. 96 erhoffte sich mehr Stabilität in der Zentrum mit dem Ex-Nationalspieler.

Es hatte sich schon ein wenig angedeutet: Hannover 96 und Dennis Aogo werden in Zukunft getrennte Wege gehen, das teilte der Verein am Mittwochvormittag mit.

Mit Ruhe in den Neustart

Auch Aogo äußert sich in einem Statement: "Am Ende muss man sagen: Es hat vielleicht einfach nicht sollen sein", sagt der 33-Jährige. Die Gespräche über die Vertragsauflösung liefen auch von seiner Seite aus unkompliziert.

"Nun habe ich mehrere ganz verschiedene spannende Möglichkeiten, wie es für mich weitergehen kann. Aber ich lasse das alles ganz in Ruhe auf mich zukommen", führt Aogo weiter aus. Auch wenn er nicht mehr Teil des Teams ist, glaubt er, dass Ex-Kollegen noch in die Spur finden werden: "Da steckt wesentlich mehr in dem Team, als bisher in dieser Saison zu sehen war."