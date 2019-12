„Es ist eine Tragödie": Trauer um Torwart Pascale Gaedke nach Pool-Unglück

Leipzig. Die Fußballer des SV Liebertwolkwitz trauern um Jan Pascale Gaedke. Der Torhüter des Landesklasse -Vertreters wurde nur 20 Jahre alt. Er war in der Nacht zum Sonntag bei einem tragischen Unfall in einem privaten Swimming Pool in Gerichshain (Landkreis Leipzig) ums Leben gekommen.

Von Hansa Rostock zu Lok Leipzig

Zuvor hatte bereits Regionalligist 1. FC Lok Leipzig mit großer Betroffenheit die traurige Nachricht verkündet. In Probstheida hatte das Torhüter-Talent in der Saison 2017/18 unter Trainer Heiko Scholz zum Kader der ersten Mannschaft gehört. Er habe als Reservespieler im Training immer vollen Einsatz gezeigt. Gaedke war 2016 vom FC Hansa Rostock nach Leipzig gekommen. An der Ostsee hatte er maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die Junioren-Bundesliga.