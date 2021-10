"Es ist verrückt": Jürgen Klopp kritisiert Nations League und Spielerbelastungen scharf

Die Weltmeisterschaft 2022 in Katar wirft ihre Schatten voraus und sorgt für einen prallgefüllten Fußball-Kalender im kommenden Jahr. Alle europäischen Ligen müssen einen Weg finden, die Winter-WM (21. November bis 18. Dezember 2022) in den Spielplan zu integrieren und trotzdem Möglichkeiten zur Regeneration für die Spieler zu schaffen. Einfach wird das nicht, vor allem wegen der Nations League, glaubt Jürgen Klopp. Im Interview mit Sky hat der Trainer des Premier-League-Klubs FC Liverpool vor allem die kommenden Sommer-Termine des UEFA-Wettbewerbs scharf kritisiert. Der deutsche Erfolgscoach sieht seine Spieler am Rande der Belastungsgrenze. Anzeige

Die neue Nations-League-Saison beginnt mit der Gruppenphase schon im Juni mit gleich vier Spieltagen (2. bis 14. Juni) auf einen Schlag - von der Anzahl der Spiele her eine Mini-EM. "Es ist verrückt, was wir da machen. Im Sommer sind auch wieder vier Spiele der Nations League, was ja auch Wahnsinn ist", echauffierte sich Klopp. "Wir hatten damals gesagt, als die Nations League eingeführt wurde, dass das ein komplett unsinniger Wettbewerb ist. Der Grund dafür war, dass es zu viele bedeutungslose Spiele gibt, es so viele Freundschaftsspiele gibt. Aber da der Wettbewerb da ist, gibt es keine Möglichkeit mehr, mal ein Spiel rauszunehmen." Die Verbände hätten sich in diese Situation "reinmanövriert", kritisiert der 54-Jährige.

Zum Nachteil aller Profis: Es sei "absoluter Wahnsinn", dass die Spieler alles ausbaden müssten, so Klopp weiter. "Diese Gier wird auf dem Rücken der Spieler ausgetragen. Ich wusste nicht, dass es ein Spiel um Platz 3 in der Nations League gibt. Das macht keinen Sinn. Mit den Anforderungen für die Spieler ist das nicht möglich."