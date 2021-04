Es ist vollbracht: DSC-Volleyballerinnen krönen Saison mit Meisterschale

Dresden. Als Camilla Weitzel den Angriff von Dora Grozer mit einem „Monsterblock“ um 15.34 Uhr stoppte, brachen bei den DSC-Volleyballerinnen alle Dämme. Die Spielerinnen fielen sich in die Arme, hüpften und jubelten und auch die Trainer tanzten überglücklich im Kreis. Nach einer beeindruckenden Aufholjagd in einer spannenden und hochklassigen Finalserie erkämpfte sich der Dresdner SC zum sechsten Mal den deutschen Meistertitel.

Ließen nichts anbrennen

Das Team von Trainer Alexander Waibl gewann am Sonnabend das entscheidende fünfte Playoff-Finalspiel in der heimischen Arena gegen Allianz MTV Stuttgart mit 3:0 (25:20, 25:23, 26:24) und sicherte sich damit nach vier Jahren Pause wieder die begehrte Schale. In der spannenden „Best of Five“- Serie hatten die Elbestädterinnen bereits mit 0:2 zurückgelegen, wehrten jedoch beide Matchbälle des MTV ab und krönten nun ihre Saison mit dem Titel.