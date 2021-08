"Es macht einfach riesigen Spaß": Stimmen zu Dynamo Dresdens Sieg bei Rostock

DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel

Alexander Schmidt (Trainer SG Dynamo Dresden): "Mir hat wieder einmal die Moral meiner Mannschaft gefallen. Es war ein sehr schwieriges Spiel, ein hitziges Derby mit vielen Zweikämpfen. Wir sind gut reingekommen, in Führung gegangen. Dann mussten wir uns wehren – mit allem, was ging. Kurz vor der Halbzeit fiel leider der Ausgleich, da waren wir ein bisschen unsortiert. In der Halbzeit haben wir uns neu gesammelt. Hansa Rostock ist zu Hause eine Macht, schwer zu schlagen. Sie haben ihr Spiel durchgezogen – auf den Zielspieler Verhoek, der dann geschickt ablegt. In der Luft ist er kaum zu verteidigen, da mussten wir immer auf der Hut sein. Aber unsere Mannschaft hat eine tolle Moral, hat die Mentalität, auch mal eine schwierige Phase zu überstehen." ©