Es "pribbelt" wieder bei Hannover 96 - Martin Kind empfiehlt Vertragsverlängerung 

Das Wort gibt es nur in Hannover: Wenn etwas „pribbelt“ bei 96, dann hat Edgar Prib irgendwelche Prib-Dinge gemacht. Dann kribbelt es meistens, dann richten sich Körperhaare auf, Gänsehaut, wie beim emotionalen Comeback des 29-Jährigen vor einer Woche gegen Mainz. Ein „Traum ist in Erfüllung gegangen“, sagte er nach zwei Kreuzbandrissen und 88 Wochen Pause. Dieser Traum geht weiter, heute bei den Bayern. Dort soll es aus Hannover-Sicht möglichst nicht „müllern“, sondern „pribbeln“.

Das Lob vom Boss hat voraussichtlich Folgen für Prib, der mal Kapitän in Hannover war und seit 2013 bei 96 unter Vertrag steht. Kinds Tipp: 96 macht weiter mit Prib. Die Laufzeit, trotz Verletzung vor einem Jahr verlängert, endet am 30. Juni. Eine erneute Verlängerung – wenn es nach Kind geht – steht bevor. Aber damit will 96 noch warten, bis der neue Sportchef anfängt und über Personalien entscheidet.

Prib verkörpert das, was 96 in dieser Saison fehlte

Elf Verträge laufen aus, Prib ist dabei ein Spezialfall. Er ist beliebt bei Fans und Mannschaft, bei Trainern auch wegen seiner Vielseitigkeit von hinten links bis zur Spielmacher-Position. Am wohlsten fühlt sich Prib auf der so genannten „Acht“, als Mittelfeldspieler zwischen den Räumen, wo er den Ball abholen und Anlauf nehmen kann für Pässe, Flanken und Torschüsse mit seinem starken linken Fuß.

Prib verkörpert als Typ, was 96 in dieser Saison erneut fehlte: Torgefahr aus dem Mittelfeld. Tore hat er in seiner 96-Zeit „nur“ sieben erzielt, zuletzt zwei bei seinem Comeback in der Regionalligamannschaft. Aber direkt vorgelegt hat Prib 20 Treffer. Wenn er mit links flankt, dann „pribbelt“ es, meistens.