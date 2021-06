"Tut mir leid für die Spieler": Jürgen Klopp kritisiert Belastung wegen EM nach Corona-Saison

So habe er wegen den steigenden Belastung in England persönlich "dafür gekämpft, fünfmal auswechseln zu können", was allerdings von der Liga abgelehnt wurde. Deshalb seien die kleineren Muskelverletzungen und Wadenkrämpfe bei der EM für Klopp auch "keine Überraschung": "Es war klar, dass alle Spieler Tribut zollen werden", sagte der deutsche Erfolgstrainer. "Jetzt kommt auch noch die Hitze dazu, die ihren Teil beiträgt. Es tut mir ein bisschen leid für die Spieler. In so einem Turnier willst du in der besten Verfassung sein."