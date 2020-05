Es tut sich was bei den Scorpions: Transfercoup fürs Tor, Stolikowski übernimmt Doppelfunktion

Ein wenig Zeit gelassen haben sie sich – nun vermelden die Hannover Scorpions die wichtigsten Personalien. Beim Eishockey-Oberligisten stehen nun Trainer, Manager und Torhüter-Duo fest. Vor allem auf der Position des Stammkeepers ist den Scorpions ein Paukenschlag gelungen.

Brett Jaeger wechselt von den Bayreuth Tigers aus der DEL 2 nach Mellendorf. Der Deutsch-Kanadier spielt seit der Saison 2011/2012 in dieser Klasse, in der er außer für Bayreuth auch für Bremerhaven, Dresden und Frankfurt im Einsatz war. „Er bringt mit seinen 37 Jahren viel Erfahrung mit – und wenn es wichtig wird in den Play-offs, dann legt er immer noch eine Schippe drauf“, sagt Scorpions-Sportchef Eric Haselbacher.