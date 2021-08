"Es war crazy!" Wolfsburgs Sprinter Almas will im Olympia-Finale auch die Großen ärgern

Wann haben Sie realisiert man, dass es mit dem Finaleinzug geklappt hat?

Das ist relativ schnell auf der Tafel aufgetaucht. Man hat in der Wiederholung gesehen, dass wir Vierter geworden sind, dann kam die Zeit 38,06 - da war klar, das reicht! Es war super eng, wir hatten mit Ausnahme von Jamaika den schnelleren Vorlauf erwischt. Aber wir haben es zum Glück zu unseren Gunsten entschieden.

Wann haben Sie eigentlich erfahren, dass Sie im Vorlauf zum Einsatz kommen.

Am Dienstagabend. Natürlich habe ich gehofft, dass ich laufe, aber da wir aktuell alle ein Super-Niveau haben, hätte auch jeder von uns sechs laufen können.

Sie waren 2020 der Shootingstar der deutschen Sprintszene, sind dananch in ein kleines mentales Loch gefallen, dann kamen Verletzungssorgen und auf den letzten Drücker gab's doch noch das Tokio-Ticket. Jetzt sind sie bei Olympia gelaufen, stehen im Finale. Ein direkter Weg zum Ziel sieht anders aus, oder?

Ja. Viele Wege führen nach Rom - oder nach Tokio. Meiner war nach dem Sahnejahr 2020 ein bisschen härter und im Vergleich zu den anderen auch ein bisschen länger. Ich habe halt einen anderen Weg nach Tokio eingeschlagen - und der hat dann auch funktioniert.

Wie sind Sie dann vor Ort mit der Situation umgegangen. Erste Olympische Spiele, ein gesteigertes Medieninteresse, Fernseh-Interviews...

Ich habe mir auch die ganze Zeit eingeredet, dass wir nur bei einem kleinen Sportfest sind. Das hat gut funktioniert, ich bin nicht so geflasht gewesen. Und mittlerweile gehören ja Interviews ja dazu - mit dem Fernsehen oder mit Journalisten am Telefon. Da werde ich ja auch nicht nervös.

Gab es schon Kontakt mit der Familie im Schwarzwald?

Klar, die haben alle den Wecker gestellt und sind früh aufgestanden. Sie haben mitgefiebert und sich extrem gefreut, dass wir das geschafft haben.

Wäre es überraschend, wenn im Finale ein anderes Quartett für Deutschland auf die Bahn geht?

Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, wir schauen jetzt einfach, dass beim Finale die vier Jungs, die am fittesten sind und sich am frischten fühlen, auf der Bahn stehen. Ich hoffe natürlich, dass ich dazugehöre. Aber Marvin Schulte hat es vorgemacht. Ihm ging es vorm Vorlauf nicht so gut. Er hat gesagt: 'Jungs, wir wollen ins Olympia-Finale. Vielleicht bin ich heute nicht so gut wie sonst, sondern zwei, drei Hundertstel langsamer. Lasst mal bitte jemand anderes laufen'.

Anzeige

Bei so ehrlichen Worten scheint das Staffel-Sextett ein echtes Team zu sein?

Wir haben ein gutes Team, wenn es bei einem zwickt, dann wird er ersetzt. Dadurch, dass wir alle ein sehr hohes Niveau haben, muss sich keiner auf Teufel komm raus in die Staffel drängen. Ansonsten heißt es: Wenn es läuft, dann läuft's - und jetzt lief's ja ganz gut. Never change a running System. Aber am Ende entscheidet der Bundestrainer und ich hoffe natürlich, dass ich auf jeden Fall morgen wieder laufe.

Deutschland im Finale. Was nehmen Sie sich vor?

Auf jeden Fall Spaß haben. Die Zeiten sind echt eng gewesen. Auch im Vorlauf hat man gesehen, es kann alles passieren. Die Amerikaner haben einen schlechten Wechsel gehabt und Lucas sammelt sie auf der Zielgeraden noch ein. Dabei war Amerika mit der Mitfavorit auf Gold. Da kann man sich schon Hoffnungen machen, dass man die anderen ärgern kann, wenn wir einen guten Lauf erwischen.

Der deutsche Rekord aus dem Jahr 2012 liegt bei 38,02 Sekunden, im Finale könnte er fallen...

Ja, das Finale wäre ein sehr guter Tag dafür.

Wie sieht die Zeit bis zum Startschuss aus?

Ein bisschen erholen, Physiotherapie, Eiswasser und tatsächlich ein bisschen länger wachbleiben, da wir ja erst so spät laufen. Also ausschlafen und dann ganz entspannt an den Tag rangehen.