"Es war deutlich mehr drin": Hamburger SV hadert mit Punkteteilung gegen Kiel

Stark gespielt - aber dennoch nur einen Punkt geholt. Der Hamburger SV hatte im Topspiel der 2. Liga am Montagabend gegen Holstein Kiel (1:1) genug Chancen, drei Punkte zu holen. Es sollt aber nicht sein. "Es war deutlich mehr drin. In der zweiten Halbzeit habe ich noch eine Riesenchance, den muss ich machen. Das tut mir Leid für die Mannschaft. Irgendwann müssen wir uns eigentlich belohnen", sagte Simon Terrode, der den 1:1-Ausgleich erzielt hatte.

Der Südkoreaner Jae-Sung Lee brachte die Kieler in Führung (8.). Nach einem Standard für Holstein brachte Lee die Gäste per Kopf in Führung. Nach einer Flanke von Jannik Dehm reagierte er schneller als Jan Gyamerah. Der HSV hatte beste Chancen, noch vor der Pause das Spiel zu drehen. Josha Vagnoman konnte aber beste Kopfball-Gelegenheiten nicht in einen Treffer ummünzen (32., 41.). Nach einer tollen Kombination über Bakery Jatta schloss Terrode im Sechszehner im Fallen ab. Es war sein 20. Saisontor.